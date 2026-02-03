У Кремлі заявили, що не отримували повідомлень з Індії про відмову від російської нафти

У Кремлі 3 лютого заявили, що не отримували від Індії повідомлень щодо припинення закупівель російської нафти. Речник російського президента Дмитро Пєсков сказав про це, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа.

За словами речника Кремля, Москва цінує свої відносини з Індією й має намір розвивати стратегічне партнерство з Нью-Делі.

Президент США Дональд Трамп 2 лютого після розмови з індійським прем’єр-міністром Нарендрою Моді заявив, що Індія відмовилася від закупівлі російської нафти.

За його словами, з Моді обговорили, серед іншого, торгівлю і припинення війни між Росією і Україною. «Він погодився припинити купувати російську нафту і купувати набагато більше нафти у Сполучених Штатах і, можливо, у Венесуелі. Це допоможе припинити війну в Україні, яка триває зараз і в якій щотижня гинуть тисячі людей!» – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп також повідомив про торговельну угоду між США й Індією, яка «набирає чинності негайно», відповідно до якої Вашингтон стягуватиме мито, яке було знижене з 25% до 18%.



Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді, коментуючи розмову, заявив, що Індія повністю підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо миру, однак він не згадав про відмову від російської нафти.

Моді також привітав зниження до 18% американських мит на індійську продукцію.

Днями агенція Reuters з посиланням на джерела писала, що Сполучені Штати повідомили Делі, що можуть незабаром відновити продаж Індії венесуельської нафти, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Індія пообіцяла скоротити закупівлі російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив мита, пов’язані з цією діяльністю, і Делі має намір скоротити імпорт російської нафти на кілька сотень тисяч барелів на день у найближчі місяці, повідомили джерела.

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу, і стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Два джерела Reuters повідомили, що Індія готується скоротити імпорт російської нафти до рівня менш ніж один мільйон барелів на день найближчим часом. У січні він становив близько 1,2 мільйона барелів на добу.