«Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру» – Моді після розмови з Трампом

Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді заявив, що Індія повністю підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо миру, однак він не згадав про відмову від російської нафти.

«Лідерство президента Трампа життєво важливе для глобального миру, стабільності та процвітання. Індія повністю підтримує його зусилля щодо миру. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, щоб вивести наше партнерство на безпрецедентні висоти», – йдеться у його повідомленні в соцмережі Х.

Моді привітав зниження тарифу до 18% на індійську продукцію.

«Коли дві великі економіки та найбільші демократії світу працюють разом, це приносить користь нашим людям і відкриває величезні можливості для взаємовигідної співпраці», – зазначив він.

2 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що з Нарендрою Моді обговорив, серед іншого, торгівлю та припинення війни між Росією і Україною. Трамп повідомив, що Моді погодився припинити купувати російську нафту.

Президент США також повідомив про торговельну угоду між США та Індією, яка «набирає чинності негайно», відповідно до якої Вашингтон стягуватимуть взаємний тариф, який було знижено з 25% до 18%.

ДнямИ агенція Reuters з посиланням на джерела писала, що Сполучені Штати повідомили Делі, що можуть незабаром відновити продаж Індії венесуельської нафти, щоб допомогти замінити імпорт російської нафти.

Індія пообіцяла скоротити закупівлі російської сирої нафти після того, як Вашингтон також підвищив тарифи, пов’язані з цією діяльністю, і Індія має намір скоротити імпорт російської нафти на кілька сотень тисяч барелів на день у найближчі місяці, повідомили джерела.

Зусилля США щодо постачання венесуельської сирої нафти до Індії відбуваються на тлі того, що Вашингтон також прагне зменшити доходи від російської нафти, яка фінансує війну в Україні.

Індія стала найбільшим покупцем російської морської сирої нафти зі знижкою після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Історично Індія не була значним імпортером російської сирої нафти, більше залежачи від Близького Сходу. Це змінилося у 2022 році після вторгнення Росії в Україну та встановлення країнами «Групою семи» ліміту ціни в 60 доларів за барель, метою якого було обмежити доходи Кремля від нафти. Індія уникає санкційної США сирої нафти з Ірану та Венесуели, але російські вантажі були дозволені та порівняно недорогі, тому закупівлі різко зросли.