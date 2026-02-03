«Не вперше» – Єврокомісія відреагувала на позов Угорщини щодо відмови від російського газу

Європейська комісія заявила, що готова захищати свою позицію в Суді Європейського Союзу після того, як Угорщина подала позов проти регламенту REPowerEU, спрямованого на поетапну відмову ЄС від імпорту російських енергоносіїв.

Речниця Європейської комісіії Анна-Кайса Ітконен наголосила, що про плани відмовитися від російського газу Єврокомісія чітко наголошувала ще з 2022 року, наразі регламент уже набрав чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС і застосовується незалежно від судового процесу.

«Це не перший випадок в історії Єврокомісії, коли таке відбувається, і ми захищатимемо нашу позицію, водночас знову ж таки забезпечуючи, щоб жодна з наших держав-членів не стикалася з проблемами безпеки постачання», – зазначила Ітконен у відповідь на запитання Радіо Свобода.

Угорщина повідомила про позов до Суду ЄС 2 лютого, у той же день, коли в офіційному журналі ЄС був опублікований регламент REPowerEU. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто написав, що регламент REPowerEU порушує принципи енергетичного суверенітету та солідарності й загрожує її енергетичній безпеці.

Про намір звернутися до суду повідомила також Словаччина.

Ці дві країни виступали проти ухвалення цього регламенту, проте рішення з енергетичної політики ЄС не потребують одностайності і були ухвалені без згоди Угорщини та Словаччини.

Повна заборона на скраплений газ набере чинності з січня 2027 року, а на трубопровідний газ – від осені 2027 року. Перед наданням дозволу на ввезення газу до ЄС національні органи влади повинні будуть перевіряти країну походження газу. Цей захід спрямований на запобігання обходу заборони.

Регламент передбачає жорсткі санкції за порушення, зокрема максимальні штрафи щонайменше 2,5 мільйона євро для фізичних осіб. Для компаній штрафи становитимуть 40 мільйонів євро або щонайменше 3,5 % від світового річного обороту, або утричі більше за оціночний обсяг відповідної транзакції.

Держави-члени ЄС мають до 1 березня 2026 року подати національні плани диверсифікації та визначити виклики, пов’язані із заміщенням залишкових обсягів російського газу.

У Єврокомісії заявили, що очікують наступних процесуальних кроків від суду і діятимуть відповідно до його рішень. Водночас наголосили, що Єврокомісія продовжує працювати з окремими країнами з урахуванням їхніх географічних і інфраструктурних особливостей, зокрема тих, що не мають виходу до моря.