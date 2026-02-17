Трамп перед зустріччю в Женеві: Україні «краще швидко сісти за стіл переговорів»

Президент США Дональд Трамп заявив перед запланованими в Женеві тристоронніми переговорами щодо припинення війни РФ проти України, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Аудіо спілкування Трампа з журналістами на президентському літаку 16 лютого виклав на своєму YouTube-каналі Білий дім.

«Важливі переговори. Це буде дуже просто. Поки що Україні краще швидко сісти за стіл переговорів. Це все, що я вам можу сказати», – заявив президент США.

Раніше Трамп заявив, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

Українська делегація напередодні ввечері прибула до Женеви, де 17 і 18 лютого очікуються тристоронні переговори представників України, США і Росії, повідомив увечері 16 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Він висловив сподівання «на конструктивну роботу і предметні зустрічі з безпекових і гуманітарних питань – задля просування до достойного і стійкого миру».

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли попередні переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.

У січні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. У грудні президент Зеленський заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».