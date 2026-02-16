У Кремлі прокоментували повернення Мединського до переговорів з Україною

У Кремлі заявили, що помічник російського президента Володимир Мединський був і залишається головою російської делегації на переговорах з Україною, а в зустрічах в Абу-Дабі він не брав участі через теми, які там розглядали.

«Там йшлося про питання безпеки, питання, що стосувалися безпосередньо військових, і тому там нашу групу очолював Костюков (начальник Головного управління Генштабу РФ (ГРУ) Ігор Костюков – ред.), і група складалася з військових», – пояснив 16 лютого речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

У Женеві, за його словами, планують обговорити «ширший спектр питань, включаючи головні питання, що стосуються територій і всього іншого, які пов’язані з вимогами» РФ.

Минулого тижня в Офісі президента України поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією і США відбудеться в Женеві 17-18 лютого. У Кремлі також повідомили про ці дати і місце, зазначивши, що російську делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський, який минулого року вже очолював представників РФ на переговорах. Тоді делегація фактично відмовилася від перемир’я, а також вимагала визнати російськими окуповані території України та обмежити чисельність ЗСУ. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте критикував Мединського за брак конструктиву.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.

У січні речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що територіальне питання в рамках так званої «формули Анкориджа» має важливе значення для Росії. Кремль змісту формули не розкриває.

За даними Reuters, вона передбачає контроль Росії над усім Донбасом і заморожування решти лінії фронту. Російські чиновники регулярно апелюють до «домовленостей», які, за твердженням Кремля, були досягнуті Росією і США на американсько-російському саміті в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року, попри те, що за підсумками тієї зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна ні про які домовленості не повідомляли.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання. У грудні президент Зеленський заявляв, що питання щодо можливих територіальних рішень має вирішувати народ України «у форматі виборів чи у форматі референдуму».