Наступний раунд переговорів відбудеться в Женеві, делегація України готується – ОП

Новий раунд переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами відбудеться в Женеві – про це журналістам повідомили в Офісі президента 13 лютого:

«Переговори будуть в Женеві 17-18 лютого таном на сьогодні, українська делегація готується».

Деталі, за повідомленням ОП, згодом уточнить секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

Раніше речник президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що черговий раунд переговорів про припинення війни в Україні запланований на наступний тиждень. Точних дат і місця зустрічі він не називав.

Президент Володимир Зеленський 11 лютого повідомляв, що наступний раунд переговорів із Росією запланований на 17 або 18 лютого у Сполучених Штатах.





23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.



