Росія дала відповідь «у вигляді дронів та ракетних атак» – Зеленський про енергетичне перемир’я

Росія не відповіла на висловлену представниками США на переговорах у Абу-Дабі ініціативу енергетичного перемир’я, натомість продовживши удари по українській енергетиці, сказав 11 лютого президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щодо енергетичного перемир'я: відповіді від росіян ми не отримали. Напевно, навпаки, треба сказати: ми отримали відповідь у вигляді дронів та ракетних атак. Тому це говорить про те, що вони до енергетичного перемир'я, яке запропонувала в Абу-Дабі американська сторона, не готові поки що», – зазначив президент України.

За словами Зеленського, наступна зустріч у тристоронньому форматі можлива наступного тижня, але остаточної відповіді з Москви ще немає.

«Що стосується зустрічі в Маямі або в Абу-Дабі: чому кажу «або», тому що американська сторона запропонувала це вже на наступному тижні – зустріч в Америці, в Маямі. І ми одразу підтвердили. Чекали від росіян. Поки що, я так розумію, Росія вагається. Це буде знову пропозиція щодо Близького Сходу або Америка – ми готові. Нам усе одно: чи в Маямі зустрічатися, чи в Абу-Дабі. Головне, щоб був результат», – наголосив Зеленський.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.