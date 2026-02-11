«Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви» – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заперечив можливість приїзду української делегації до Москви на переговори з лідером РФ Володимиром Путіним, водночас наголосивши на готовності до діалогу на всіх інших майданчиках, крім Росії та Білорусі.

«Я не можу приїхати на перемовини з Путіним до Москви, столиці країни, яка є агресором у цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки, зустрічатися на будь-яких територіях – Америка, Європа, нейтральні країни, будь-які держави, окрім Російської Федерації і Білорусі, бо вона є союзницею в наступі на Україну в 2022 році», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів в аудіоформаті.

Глава української держави вже заперечував можливість свого візиту до Москви наприкінці січня, коли в столиці РФ уперше озвучили такий варіант продовження діалогу. Тоді ж Зеленський говорив про аналогічну пропозицію до Володимира Путіна, «якщо він наважиться, звісно».

Цього тижня в Москві знову інформували про готовність прийняти українську делегацію.

Українсько-російські переговори за посередництва США відбулися минулого тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, місце наступного раунду переговорів ще не оголошене.