В офісі Зеленського прокоментували повідомлення про плани оголосити вибори 24 лютого

Безпека залишається ключовою умовою для проведення виборів в Україні – про це повідомили «Укрінформ» та «РБК» з посиланням на джерела в адміністрації президента Володимира Зеленського.

Таким чином в Офісі президента відреагували на оприлюднену Financial Times інформацію про вимогу США провести вибори до 15 травня, передає «Укрінформ».

«Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека», – сказав співрозмовник журналістів.

«РБК» посилається на джерело в президентському оточенні, за словами якого, «поки немає безпеки, не буде і оголошень» про вибори.

Видання Financial Times 11 лютого повідомило з посиланням на українських та європейських посадовців, що Володимир Зеленський нібито планує 24 лютого оголосити про президентські вибори та референдум щодо мирної угоди.

За даними видання, Вашингтон хоче, щоб голосування відбулося до 15 травня, інакше Україна може «втратити запропоновані гарантії безпеки».

Володимир Зеленський 7 лютого повідомив: Сполучені Штати Америки хочуть, щоб Росія й Україна завершили війну до літа. Водночас, коментуючи останні російські атаки, він висловив думку, що російська армія «не готується зупинитись».

Агентство Reuters раніше з посиланням на джерела написало про те, що в Абу-Дабі 4-5 лютого делегації США й України обговорювали «амбітну мету», а саме досягнення Росією й Україною мирної угоди вже у березні. Низка співрозмовників видання називала таку дату малореалістичною.

Згідно з пропозицією США, у травні можна було б провести вибори одночасно з референдумом, на якому громадяни України висловилися б щодо територіальних питань.