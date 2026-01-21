ЦВК пропонує 6-місячний перехідний період між завершенням воєнного стану й початком виборчого процесу

Голова Центральної виборчої комісії Олег Діденко представив пропозиції ЦВК щодо законодавчого врегулювання виборів після припинення чи скасування воєнного стану – про це комісія повідомила 21 січня.

Діденко презентував напрацювання органу під час засідання підгрупи з адміністративних питань робочої групи з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо особливостей організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та повоєнних виборів.

Співголовою підгрупи, крім Діденка, є народна депутатка, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.





За коментарем Діденка, комісія мала кілька завдань, у тому числі сприяти парламентській та міжінституційній дискусії з питань підготовки до післявоєнних виборів. Водночас документ, який вона підготувала, «не є всеохопним і не дає відповіді на всі питання, але він є основою для подальшого діалогу».

Комплексні пропозиції ЦВК спрямовані на законодавче врегулювання:

строків призначення виборів

перехідного періоду для підготовки до виборчого процесу з урахуванням наслідків війни та масового переміщення

реалізації виборчих прав внутрішніх переселенців, військовослужбовців, виборців за кордоном

інформаційного забезпечення й агітації за кордоном

протидії іноземному втручанню та впровадження безпекових протоколів

«Зокрема, голова ЦВК поінформував, що Комісія пропонує встановити 6-місячний термін підготовчого (або ж перехідного) періоду після припинення воєнного стану та перед початком виборчого процесу. Водночас строки виборчого процесу лишаються незмінними – 90 днів для виборів Президента України та 60 днів для виборів народних депутатів України», – йдеться в повідомленні.

Діденко пояснив, що підготовчий період потрібен, зокрема, для оцінки можливості проведення виборів на окремих територіях, аналізу готовності виборчої інфраструктури з урахуванням наслідків війни, проведення Міністерством закордонних справ аналізу й розрахунків витрат щодо утворення додаткових закордонних виборчих дільниць і забезпечення взаємодії реєстрів з метою уточнення інформації про виборців.

Читайте також: «Я не тримаюсь за крісло»: Зеленський каже, що Україна готова до виборів і компромісів

Він окремо вказав на норми із забезпечення виборчих прав переселенців, військовослужбовців та виборців за кордоном. За словами Діденка, пропонується подальша лібералізація процедур зміни виборчої адреси та місця голосування.

Також комісія пропонує закріпити на законодавчому рівні норму, що на території Росії та Білорусі вибори не організовуються і не проводяться, хоча українські виборці звідти зможуть проголосувати у сусідніх безпечних державах.

Також голова комісії наголосив на необхідності ефективних інструментів протидії іноземному втручанню та напрацюванню протоколів безпеки під час виборів.

За заявою ЦВК, Олена Шуляк повідомила, що наразі на розгляді її комітету перебувають 23 законопроєкти, які стосуються різних аспектів виборів.

На своїй фейсбук-сторінці народна депутатка назвала акценти, на які вказали учасники підгрупи і над якими планують працювати під час наступних зустрічей:

запобігання участі у виборах кандидатів, які можуть бути пов’язані з Росією

захист виборчого процесу від втручання РФ

актуалізація реєстру виборців

розробка механізмів термінової зупинки виборчого процесу в разі небезпеки з боку Росії та його подальшого відновлення

«Як і говорила раніше, оновлення виборчих процесів з урахуванням нинішніх українських реалій і викликів це марафон, а не спринт. Процес складний і нешвидкий», – додала Шуляк.

Центральна виборча комісія 7 січня повідомила про напрацювання пропозицій щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення воєнного стану.

22 грудня було створено робочу групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. 26 грудня відбулося перше її засідання. Групу очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



