«Треба мати результат у переговорах» – Зеленський про умови ухвалення законодавства про вибори за умов війни

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Верховна Рада вже в лютому може внести зміни у виборче законодавство, щоб провести голосування за умов воєнного стану. Про це він сказав 7 січня, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я думаю, якщо ми все це (узгодження умов мирного плану зі США та іншими партнерами – ред.) встигнемо в січні, то, напевно, лютий може бути таким робочим місяцем щодо змін в законодавстві. А також це залежить і від наших депутатів, тому що вони повинні продемонструвати роботу і результат щодо напрацювань, щодо зміни виборчого законодавства, виборчого кодексу або відповідного законодавства. І також зміни до закону про референдум. Тобто рано ще про це говорити детально, треба мати результат в переговорах», – заявив глава держави.

22 грудня було створено робочу групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. 26 грудня відбулося перше її засідання. Групу очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

На початку грудня в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, вкотре заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.