Президент назвав умови проведення виборів і розповів про плани Кремля

Президент Володимир Зеленський зазначив, що «не тримається за крісло», але до виборів треба бути готовими політично, щоб потім їх визнали легітимними.

«Друге питання – безпекове. Повторюю це щоденно, бо щоденно Росія повторює удари по нас. Має бути безпечне небо і безпека всюди на нашій території, принаймні на час виборів або на час референдуму. Референдум – це той самий виборчий процес, людям треба дати можливість прийти і проголосувати. Всюди – або військовим, або цивільним, або людям за кордоном. Всюди мають бути присутні спостерігачі. Важливо, які дії робить Росія і які протидії мають робити наші партнери», – наголосив президент.

Також Зеленський повідомив, що за даними української розвідки, Росія вже поставила завдання зробити все, щоб в українців, які перебувають у РФ і на окупованих територіях була можливість голосувати.

«Це вони роблять для того, щоб потім сказати, що Росія не визнає цих виборів. РФ все одно, яким чином довести меседж про нелегітимність української влади. Росія сама є нелегітимною, і тому сама даватиме відповідні меседжі» – підсумував Зеленський.

Раніше цього тижня він заявив, що Україна винесе мирну угоду з 20 пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум.

Раніше цього місяця в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.