«Прогрес є»: Зеленський – про формат зустрічі з Трампом і онлайн-розмову з лідерами ЄС

Зустріч з президентом США Дональдом Трампом буде з камерами та зі ЗМІ, матиме публічний характер, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

«Початок цього формату вже був кілька разів, наша група працювала у Маямі. Ми домовились, якщо буде прогрес, то буде зустріч на рівні лідерів. І факт того, що завтра буде зустріч у Флориді, говорити про те, що прогрес є», – зазначив президент.

Зеленський наголосив, що відповідні зустрічі необхідні, аби донести США позицію України.

Глава держави перед зустріччю з Трампом нагадав, що Україна має чіткі «червоні лінії» – це території та Запорізька АЕС. Юридично визнавати окупацію Україна «не буде в жодному разі». Ключовим питанням нині залишаються гарантії безпеки, без них будь-які компроміси неможливі.

Також президент додав, що усі важливі рішення ухвалюватимуться виключно через референдум, суспільні обговорення чи законодавчі зміни. Водночас він сказав, що проведення виборів чи референдуму в умовах нинішньої безпекової ситуації є неможливим.

Також Зеленський анонсував зустріч з прем’єр-міністром Канади Марком Карні, а також онлайн-зустріч з лідерами Європи на шляху до Флориди.

«Так, зараз ми в літаку на шляху у Флориду, Сполучені Штати Америки. На цьому шляху ми зупинимось в Канаді, у мене буде зустріч з прем’єр-міністром Канади Карні», – розповів він.

За його словами, планується також онлайн-розмова з лідерами Європи.

«Ми проговоримо всі питання, поінформуємо, обміняємось тими деталями тих документів, про які я буду говорити з президентом Сполучених Штатів Америки», – сказав Зеленський журналістам у суботу.

Президент також додав, що буде підіймати з лідерами сенсативні питання, які є в цих документах.