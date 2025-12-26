Зеленський підтвердив зустріч із Трампом 28 грудня і назвав питання для обговорення

На зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Флориді 28 грудня обговорюватиметься широке коло питань, пов’язаних із можливістю укладення мирної угоди в російсько-українській війні. Про це 26 грудня, відповідаючи на запитання журналістів, розповів президент України Володимир Зеленський.

«У нас широка адженда (порядок денний – ред.). Я думаю, що саме в неділю у Флориді у нас буде зустріч з президентом Трампом. Ми будемо обговорювати саме ці документи – гарантії безпеки, там кілька документів у цьому блоці, і бажано знайти можливість обговорити їх усі, далі – економічна угода, там поки що базові напрацювання, хоча буде кілька угод, і тут треба обговорити напрямок… Саме ця зустріч для того, щоб доопрацювати (ці документи) максимально, як ми зможемо», – сказав глава української держави.

Зеленський уранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.