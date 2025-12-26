Медіа: Зеленський може зустрітися в Трампом у Флориді в неділю

Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися в цю неділю, повідомляють видання Kyiv Post та Axios із посиланням на власні джерела 26 грудня.

За повідомленнями, Зеленський може відвідати резиденцію Трампа Мар-а-Лаго у штаті Флорида для переговорів 28 грудня. Один зі співрозмовників Kyiv Post зазначив, що візиту відбудеться в цю дату, якщо «все піде за планом».

Офіційно дату та місце зустрічі сторони наразі не анонсували.

Білий дім також не відповів на запит Axios про коментар. Водночас це американське видання зазначає: Трамп раніше припускав зустріч із Зеленським, якщо «відчуватиме», що мирна угода близько.

Читайте також: У Кремлі не стали коментувати 20 пунктів мирного плану, про які розповів Зеленський

Зеленський вранці 26 грудня повідомив про домовленість щодо зустрічі з Трампом «найближчим часом». Цьому передувала його телефонна розмова з представниками команди президента Сполучених Штатів Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.







