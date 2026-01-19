Доступність посилання

ЦВК зареєструвала Романа Кравця народним депутатом від «Слуги народу» замість Наталухи

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження народного депутата від «Слуги народу» Дмитра Наталухи – про це орган повідомив 19 січня.

Комісія уточнила, що отримала постанову Верховної Ради, яка достроково припиняє мандат Наталухи «у зв’язку з особистою заявою про складення ним депутатських повноважень».

«ЦВК розглянула вказану постанову і визнала Романа Кравця, наступного за черговістю кандидата, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під № 153, обраним народним депутатом України на вказаних виборах», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: У ЦВК пояснили, як можна організувати голосування українців за кордоном

Також сьогодні ЦВК отримала заяву колишньої кандидатки до парламенту від «Слуги народу» Оксани Кваші про скасування її реєстрації. Кваша була в партійному списку під номером 159.

«Відтак, Комісія розглянула документи та ухвалила рішення скасувати реєстрацію Оксани Кваші кандидатом у народні депутати України на зазначених позачергових парламентських виборах, виключивши її з виборчого списку партії «Слуга народу», – додає комісія.

14 січня Верховна Рада призначила народного депутата й голову комітету з питань економічного розвитку Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна.

