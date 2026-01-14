Доступність посилання

Парламент призначив Наталуху головою Фонду держмайна

Таке рішення на засіданні 14 січня підтримали 244 народних депутати
Таке рішення на засіданні 14 січня підтримали 244 народних депутати

Верховна Рада України призначила Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна. Таке рішення на засіданні 14 січня підтримали 244 народних депутати.

Наталуха – народний депутат від «Слуги народу», його повноваження розірвали достроково після призначення. Він також був головою парламентського комітету з питань економічного розвитку.

У вересні 2024 року Верховна Рада звільнила з посади голови ФДМУ Віталія Коваля, який керував фондом від листопада 2023 року. Виконувачкою обов’язків голови Фонду держмайна була Іванна Смачило.

