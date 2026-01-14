Парламент призначив Наталуху головою Фонду держмайна

Верховна Рада України призначила Дмитра Наталуху головою Фонду державного майна. Таке рішення на засіданні 14 січня підтримали 244 народних депутати.

Наталуха – народний депутат від «Слуги народу», його повноваження розірвали достроково після призначення. Він також був головою парламентського комітету з питань економічного розвитку.

У вересні 2024 року Верховна Рада звільнила з посади голови ФДМУ Віталія Коваля, який керував фондом від листопада 2023 року. Виконувачкою обов’язків голови Фонду держмайна була Іванна Смачило.