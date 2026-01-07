ЦВК повідомляє про схвалення «пропозицій» щодо виборів після скасування воєнного стану

Центральна виборча комісія повідомила 7 січня, що напрацювала пропозиції щодо законодавчого врегулювання виборів в Україні після припинення воєнного стану.

За повідомленням, під час сьогоднішнього засідання ЦВК «схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання особливостей організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні».

Ці пропозиції орган планує надіслати комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, а також робочій групі з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо «особливостей порядку організації та проведення виборів в умовах особливого періоду та/або повоєнних виборів».





ЦВК зазначає, що від початку повномасштабної агресії Росії працює над визначенням потенційних ризиків і проблемних питань, які можуть виникнути під час організації повоєнних виборів, та шукає оптимальні шляхи їх вирішення.

«Так, уже у вересні 2022 року було напрацьовано перший пакет законодавчих пропозицій як початкову рамку для удосконалення виборчого законодавства, спрямованого на забезпечення організації підготовки і проведення виборів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні», – заявляє пресслужба.

ЦВК повідомила, що із залученням представників виконавчої влади, народних депутатів, громадянського суспільства та міжнародних інституцій працювала в межах трьох робочих груп. Вони працювали над:

механізмами актуалізації відомостей про виборців для забезпечення проведення післявоєнних виборів

пропозиціями щодо організації голосування виборців, які проживають або на день проведення голосування на виборах перебувають на території іноземних держав

планом заходів щодо організації підготовки та проведення післявоєнних виборів

Комісія додає, що за результатами діяльності цих груп та самостійного вивчення проблематики післявоєнних виборів підготувала відповідні законодавчі пропозиції, які враховують особливості і потенційні ризики майбутніх загальнодержавних виборів.

Орган припускає, що такі пропозиції можуть бути розглянуті у межах робочої групи під час напрацювання законопроєкту щодо належної організації та проведення виборів президента України, народних депутатів України, які не проводилися через воєнний стан.

Голова комісії Олег Діденко повідомив, що її пропозиції розглядаються як внесок у побудову «змістовного діалогу» на рівні парламенту із залученням громадськості та відповідних державних інституцій. Водночас комісія «жодним чином не наполягає», що її пропозиції є безальтернативними варіантами розв’язання проблем післявоєнних виборів.

«Навпаки, ми хочемо, щоб вони стали стимулом або тригером для широкої дискусії для пошуку відповідей на питання, як у післявоєнних умовах забезпечити виборчі права громадян і захистити українські демократичні вибори від втручання держави-агресора», – додав він.

Президент Володимир Зеленський раніше сьогодні припустив, що Верховна Рада вже в лютому може внести зміни у виборче законодавство, щоб провести голосування за умов воєнного стану.

22 грудня було створено робочу групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. 26 грудня відбулося перше її засідання. Групу очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.







