Голова ЦВК: доцільніше схвалити окремий закон для повоєнних виборів

Для проведення повоєнних виборів доцільніше схвалити окремий закон, який встановить специфічні процедури, що не характерні для виборів у мирний час. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив голова ЦВК Олег Діденко.

«На мою думку, доцільніше схвалити окремий закон, який буде регулювати особливості проведення повоєнних виборів – встановлювати саме оці специфічні процедури і моменти, які не характерні для виборів у мирний час», – розповів Діденко.

Він також зазначив, що є окреме питання щодо критеріїв можливості чи неможливості проведення виборів на певній території. Голова ЦВК вважає, що це питання також має врегулювати окремий закон.

«Такий законопроєкт був напрацьований ЦВК у 2022 році. Комісія пропонувала його Верховній Раді. Після цього у Раді відбувалася певна робота із залученням міжнародних партнерів. Єдине, що станом на зараз він не зареєстрований, наскільки я знаю», – сказав голова ЦВК.

Він пояснив, що через війну в Україні є чимало населених пунктів, які повністю чи частково зруйновані і практично знелюднені. «То чи є потреба там проводити вибори? Такі питання мають бути вирішені», – наголосив Діденко.

Читайте також: Федоров прокоментував можливість проведення виборів через «Дію»

22 грудня було створено робочу групи для підготовки законопроєкту про вибори під час воєнного стану. 26 грудня відбулося перше її засідання. Групу очолює перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.



До складу робочої групи входить 64 учасники, зокрема представники парламенту, Офісу президента, Кабміну, військових структур, ЦВК, громадських організацій, Верховного Суду та експертного середовища.

Наступне засідання робочої групи заплановано на першу половину січня – не пізніше 9 січня.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що робоча група напрацьовуватиме всі нюанси застосування Виборчого кодексу, які пов’язані з війною, зокрема: питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися; голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів.

Стефанчук заявив, що закон про вибори під час воєнного стану буде використаний одноразово.

На початку грудня в інтерв’ю виданню Politico президент США Дональд Трамп, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між РФ і Україною, вкотре заявив, що в Україні слід провести президентські вибори, яких «давно не було». На його думку, влада України «використовує війну, щоб не мати виборів».

Після цього президент Володимир Зеленський заявив, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для проведення виборів.

Пізніше Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками Верховної Ради, і очікує від них бачення щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану.

Читайте також: «Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Раніше Трамп уже закликав провести в Україні вибори і навіть називав президента країни Володимира Зеленського «диктатором», хоча згодом він не повторював цих тверджень.

Російський президент Володимир Путін й інші російські чиновники аналогічно неправдиво стверджували, що президент України Володимир Зеленський нібито є нелегітимним, оскільки в Україні не було президентських виборів у 2024 році, а також заявляли, що всі українські цивільні органи влади є нелегітимними, оскільки президент призначає регіональних посадовців.

На пресконференції в Москві 19 грудня Путін заявив, що РФ «готова подумати» над тим, щоб гарантувати безпеку в разі проведення виборів в Україні, зокрема, утриматися від ударів углиб території країни в день голосування. Він зазначив, що для виборів в Україні не припиняти вогонь, оскільки Росія вже проводила не одні вибори без перемир’я під час війни.

Під час дії воєнного стану, який був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року, проведення виборів заборонене.



