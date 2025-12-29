Федоров прокоментував можливість проведення виборів через «Дію»

Проведення виборів через застосунок «Дія» наразі не розглядається, жодної практичної чи технічної роботи в цьому напрямку немає, повідомив перший віцепремʼєр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, зараз дискусія про вибори через «Дію» існує виключно на рівні публічних обговорень, ані Міністерство цифрової трансформації, ані команда застосунку не працюють над реалізацією такого інструменту.

«Для цього потрібно, щоб парламент проголосував зміни до законів, ЦВК ухвалила рішення, чи потрібно це, хто це взагалі буде робити. І на сьогоднішній момент, окрім якоїсь онлайн-дискусії, роботи над цим напрямком не відбуваються», – сказав міністр у відповідях на запитання у соцмережі Tik-Tok.

Законодавство України забороняє проводити в країні вибори під час воєнного стану. На тлі війни в Україні не проводили вибори до Верховної Ради, які мали відбутися у 2023 році, та вибори президента, які планувалися на 2024 рік. Російська влада та пропаганда через це поширюють тезу, нібито чинна влада в Україні є нелегітимною.

Після чергових заяв президента США Дональда Трампа, що в Україні потрібно провести вибори, українських президент Володимир Зеленський заявив про готовність до виборів, однак закликав США до гарантування безпеки під час виборів.

Читайте також: «Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Воєнний стан був оголошений в Україні 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії.