Посол США при НАТО розповів, коли підпишуть з Україною угоду про гарантії безпеки

Угода з Україною про гарантії безпеки від США буде підписана, коли «це буде доречно». Про це заявив постпред США при НАТО Метью Вітакер, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Коли йдеться про підписання угод чи домовленостей, завжди є певні часові рамки. Тому і президент Трамп, і президент Зеленський підпишуть документи тоді, коли це буде доречно й коли процес просування до мирної угоди цього вимагатиме», – зазначив Вітакер, відповідаючи на запитання, чому лідери держав досі не поставили свої підписи на паперах, готових, за словами Володимира Зеленського «на сто відсотків».

Вітакер також наголосив, що мирні переговори тривають, і нагадав слова спецпосланця США Стіва Віткоффа про те, що все звелося до одного питання: територій.

«Гадаю, це й відповідає на ваше запитання: є переконання, що щодо інших домовленостей уже досягнуто згоди… Ми зараз ближче до миру в Україні, ніж будь-коли раніше. І я вважаю, що варто продовжувати молитися за мир, але водночас забезпечити, щоб Україна – через програму PURL та інші – мала все необхідне для своєї оборони», – резюмував Вітакер.

25 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Агентство Reuters раніше з посиланням на джерела написало про те, що в Абу-Дабі 4-5 лютого делегації США й України обговорювали «амбітну мету», а саме досягнення Росією й Україною мирної угоди вже у березні. Низка співрозмовників видання називала таку дату малореалістичною.

Згідно з пропозицією США, у травні можна було б провести вибори одночасно з референдумом, на якому громадяни України висловилися б щодо територіальних питань.

При цьому співрозмовники Reuters визнають, що терміни можуть бути зрушені, оскільки в Абу-Дабі не було досягнуто згоди про території і про долю Запорізької АЕС.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.



