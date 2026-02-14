Зміна голови делегації РФ стала «сюрпризом» – президент про переговори в Женеві

Переговори в Женеві будуть розділені на політичний і військовий сектори, сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 14 лютого.

Він нагадав, що українську делегацію очолить секретар РНБО Рустем Умєров. Водночас Зеленський прокоментував склад російської переговорної групи.

«Було сюрпризом, що Росія змінила очільника делегації. Як на мене, вони хочуть відкласти рішення. Можливо, я трохи песиміст», – сказав він.

Голова держави висловив сподівання, що Сполучені Штати не дозволять російській стороні відкладати переговори або «почати від самого початку, «бо в нас нова група».

«Я думаю, це була б велика помилка, і сподіваюся, що американські партнери не дадуть росіянам такої можливості з ними гратися», – заявив він.

Раніше в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17-18 лютого в Женеві. У Кремлі також повідомили про ці дати і місце, зазначивши, що російську делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський, який минулого року вже очолював представників РФ на переговорах. Тоді делегація фактично відмовилася від перемир’я, а також вимагала визнати російськими окуповані території України та обмежити чисельність ЗСУ.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте критикував Мединського за брак конструктиву.



