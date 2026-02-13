Сибіга про мирні переговори: «дуже сподіваємося, що не почуємо додаткових історичних лекцій»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що у мирних переговорах є рух вперед, а також висловив сподівання, що під час наступного раунду не буде «додаткових історичних лекцій».

Він подякував американській стороні за залученість до мирного процесу, бо «без Трампа нереалістично завершити цю війну».

За його словами, потрібно продовжувати тиск на Росію, бо з її боку – жодних ознак готовності до серйозних переговорів, навпаки – українська сторона має реалістичні пропозиції.

«Отже, що ми маємо зараз? Американці перебувають у процесі. Це добре. Особисто Трамп… І завдяки його особистому лідерству ми маємо шанс пришвидшити наші мирні зусилля, і Україна готова зі своїми реалістичними пропозиціями», – сказав він під час дискусії на Мюнхенській конференції з безпеки.

Міністр наголосив, що не йдеться про мирні домовленості ціною територіальної цілісності та суверенітету України, але якщо говорити про 20-пунктовий план, то залишаються ще три пункти для рівня лідерів – і Київ має пропозиції.

«Тож у наступному раунді ми дуже сподіваємося, що не почуємо додаткових історичних лекцій. Йдеться не про процес. Зараз час для дій – для конкретних і рішучих кроків», – додав Сибіга.

Раніше в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17-18 лютого в Женеві. У Кремлі також повідомили про ці дати і місце, зазначивши, що російську делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський, який минулого року вже очолював представників РФ на переговорах. Тоді делегація фактично відмовилася від перемир’я, а також вимагала визнати російськими окуповані території України та обмежити чисельність ЗСУ.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.