Трамп: Росія хоче укласти мирну угоду, а Зеленський «повинен діяти»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія хоче укласти угоду, а президент України Володимир Зеленський «повинен діяти».

При цьому, за словами Трампа, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні.

«Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен буде діяти. Інакше він втратить чудову можливість. Він повинен діяти», – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Ця заява пролунала тлі тристоронніх переговорів України, США та Росії щодо завершення війни. Ці перемовини цього року вже відбулися кілька разів.

Раніше в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться 17-18 лютого в Женеві. У Кремлі також повідомили про ці дати і місце, зазначивши, що російську делегацію очолить помічник президента Росії Володимир Мединський, який минулого року вже очолював представників РФ на переговорах. Тоді делегація фактично відмовилася від перемир’я, а також вимагала визнати російськими окуповані території України та обмежити чисельність ЗСУ.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.



