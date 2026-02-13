Умєров оголосив склад переговорної команди України у Женеві

До складу української переговорної команди глава Офісу президента Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, глава фракції «Слуга народу» Давід Арахамія, перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця і заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

«17-18 лютого у Женеві має відбутись наступний раунд тристоронніх перемовин між Україною, США та Росією. Українська делегація вже розпочала підготовку до цієї зустрічі. Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький», – написав Умєров у телеграмі.

За його словами, команда була сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.



«Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи», – зазначив секретар РНБО.

Раніше в Офісі президента поінформували, що новий раунд переговорів між Україною, Росією та США відбудеться в Женеві.

23–24 січня, а також 4 і 5 лютого в Абу-Дабі (ОАЕ) пройшли переговори України і Росії за посередництва США про шляхи завершення війни. Значного прориву в питанні припинення війни сторони не досягли. У результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф дискусії 4 і 5 лютого назвав «конструктивними й зосередженими на тому, як створити умови для міцного миру». Він повідомив, що на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) обговорювалося питання припинення вогню.

Держсекретар США Марко Рубіо за підсумками переговорів 4 лютого заявив про скорочення списку відкритих питань між Україною і Росією щодо досягнення мирної угоди, але, за його словами, залишаються «найскладніші» питання. Перед цим, 28 січня, Рубіо казав, що невирішеним залишається територіальне питання.







