Переговори з Росією, непублічні домовленості, компроміси: подробиці з Мюнхена

Держсекретар США запевнив, що США продовжать шукати компроміс між сторонами, щоб її завершити, й окремо на полях конференції обговорив мирний процес із українською делегацією. Росія продовжує вимагати від України здачі земель Донбасу, підконтрольних Києву. Зеленський відхиляє цю вимогу: «Якщо ми дамо йому [Путіну - ред.] можливість відчути оцю перемогу – ми не знаємо, що далі він зробить».

Європа скептична щодо щирості намірів Росії завершити війну на умовах, прийнятних для України, так само Зеленський, але він готовий до подальшого діалогу, сподіваючись на тиск Заходу на Кремль. До сильнішого тиску закликає й президент Франції, водночас пропонуючи Європі прямий діалог із Кремлем.

Мюнхен запам’ятається й черговим загостренням взаємин України з Угорщиною. «Один Віктор може думати, як виростити собі живіт, а не як наростити свою армію, щоб зупинити російські танки», – заявив на конференції Зеленський.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, що блокує переговорний процес про членство України в ЄС, у відповідь дав зрозуміти, що найближчим часом це не зміниться: «Дорогий Володимире, дякую за ще одну промову на підтримку вступу України у ЄС… Це дебати не про мене і не про вас. Це про майбутнє Угорщини, України і Європи. І саме тому ви не можете бути членом ЄС».



