Крим Реалії
Новини | Міжнародні

Рубіо запевнив лідерів G7, що США продовжать вести переговори про завершення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо під час Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) в Мюнхені, Німеччина, 14 лютого 2026 року
Держсекретар США Марко Рубіо 14 лютого провів зустріч із главами зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» G7 на полях Мюнхенської безпекової конференції, повідомив заступник прессекретаря Томмі Піготт у офіційному релізі Державного департаменту США.

За його словами, під час дискусії лідери зосередилися на ключових загрозах глобальній безпеці – конфліктах, що підривають мир та стабільність в Африці, Європі та Близькому Сході, а також викликах у Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі. За словами Піготта, Рубіо підтвердив «непохитну відданість» США зміцненню стабільності у Венесуелі та «активній участі» у спробах завершити війну між Росією та Україною.

Також держсекретар і його колеги обговорили поглиблення співпраці між державами G7 для ефективнішої відповіді на глобальні загрози міжнародному миру та безпеці.

Раніше, 14 лютого, Рубіо провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським на полях Монхенської конференції з безпеки. Зеленський уточнив, під час розмови він поінформував американського посадовця про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему.

«Обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість», – заявив він.

Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.


