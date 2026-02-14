Удари РФ по енергетиці та переговори: Зеленський розповів про зустріч із Рубіо

Президент Володимир Зеленський повідомив деталі про зустріч із державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо у Мюнхені 14 лютого.

За його словами, під час розмови він поінформував американського посадовця про ситуацію на фронті, російські удари та наслідки атак на енергосистему.

«Обговорили, як можна допомогти Україні захищати життя під час зимових холодів і посилити нашу стійкість», – заявив він.

Крім того, сторони, за словами Зеленського, обговорили дипломатичний процес і тристоронні зустрічі делегацій України, Росії та США:

«Важливо, щоб заплановані в Женеві переговори були результативними, і я дякую Сполученим Штатам Америки за конструктивний підхід. Торкнулися і питання послідовності кроків. Важливо, щоб був рух у питаннях гарантій безпеки та економічного відновлення».

Держсекретар США наразі не коментував перебіг зустрічі.

Раніше Зеленський розповів, що після зустрічі з Рубіо планує розмову з делегатами Штатів у переговорах: спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені, як триває з 13 по 15 лютого.




