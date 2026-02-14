«Вражає мужність»: Гілі відреагував на очікування поступок від України і згадав про прагнення Кремля до «швидкої перемоги»

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що Україна продовжує боротьбу в умовах значного міжнародного та воєнного тиску, але демонструє «виняткову стійкість».

У ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода він зауважив, що питання можливих поступок Києва часто супроводжується дискусіями про рівень зовнішнього тиску.

«Ви питаєте, чи не виглядає це так, ніби Україну підштовхують до поступок, чи немає відчуття, що на неї чинять сильніший тиск? Саме під сильним тиском українці воюють. Я був там минулого місяця – це справді вражає, яку мужність вони знаходять», – сказав Гілі.

Очільник британського оборонного відомства наголосив, що світ має пам’ятати про початкове прагнення Кремля до «швидкої перемоги» у війні проти України.

«Це війна, яку Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) думав виграти за тиждень. Тепер він воює в Україні довше, ніж Росія воювала проти Німеччини в середині Другої світової війни. Саме він перебуває під колосальним тиском», – зазначив міністр.

За словами Гілі, союзники мають продовжувати та посилювати підтримку України.

«Наше завдання – ще більше зміцнити підтримку України й посилити тиск на Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів», – підсумував він.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, прибув на конференцію з безпеки у Мюнхені, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Також сьогодні в планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.

У щорічному Мюнхенському звіті з безпеки зазначається, що Україна, ймовірно, є першою жертвою нового світового порядку, де панує сила.

«Замість того, щоб розглядати війну переважно як питання суверенітету та міжнародного права, вона ризикує бути переосмисленою як суперечка, що підлягає переговорам між впливовими лідерами, в якій територія, гарантії безпеки та навіть природні ресурси стають розмінними козирами. Мир більше не сприймається переважно як врегулювання, засноване на правах, закріплене в законі та інституціях, а як примусове врегулювання конфлікту через «угоди зверху вниз» між впливовими суб'єктами», – йдеться у доповіді.

У ній також вказується на ризик того, що «результатом буде «мир переможця», досягнутий за допомогою «інструментів, відновлених зі смітника історії».