Свириденко: кожна ОВА має розробити план енергетичної автономності

Уряд доручив усім обласним військовим адміністраціями (ОВА) розробити план забезпечення повної енергетичної автономності регіону. Області мають подати свої пропозиції найближчим часом, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко під час спілкування із журналістами у п’ятницю, 13 лютого.

«Кожна ОВА отримала завдання розробити план забезпечення повної енергетичної автономності, це має бути системна робота разом з підготовкою до наступного опалювального сезону», – наголосила очільниця уряду.

Прем’єрка також зазначила, що уряд постійно допомагає регіонам у подоланні наслідків російських обстрілів. За її словами, ця зима є однією з найскладніших за чотири роки повномасштабного вторгнення РФ.

В умовах таких безпрецедентних обстрілів Україні потрібні набагато більші запаси обладнання і ППО, додала Свириденко. Над вирішенням цієї проблеми працює Міністерство оборони України, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки, яка триває нині.

Крім того, наслідки обстрілів уже відчутні для економіки. За словами прем’єрки, у січні надходження від митниці та податкової зменшилися на 12 млрд гривень. Це пов’язано зі зниженням ділової активності та змінами в роботі підприємств через обмеження енергопостачання.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.