Зеленський очікує від партнерів України «масштабних пакетів підтримки» до 24 лютого

Після зустрічей у Мюнхені президент України Володимир Зеленський заявив, що Євросоюзу та країни-партнери готують «масштабні пакети підтримки», які мають бути узгоджені до річниці повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.



«Я думаю, що ми можемо зараз попрацювати над найбільшим енергетичним пакетом. Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО. Окремо ми попрацюємо ще над деякими речами, щоб посилити наших військових», – розповів він журналістам, повідомляють Суспільне та 24 канал.

За словами Зеленського, всі партнери погодилися, що протягом 10–11 днів буде сформовано «максимальні пакети підтримки для України».

Президент зустрівся із низкою європейських партнерів в Мюнхені.



«Головна увага – ситуації в енергетиці, нашому відновленню. Україна сформує та відправить партнерам список потреб для підтримки нашої енергетичної інфраструктури та військової сфери. Розраховуємо на підтримку. Увага й гарантіям безпеки для України та всієї Європи», – написав він у телеграмі після зустрічі



Також Зеленський провів окремі переговори із прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стере, прем’єркою Данії Метте Фредеріксен, президентом Фінляндії Александром Стуббом, з якими, серед іншого, обговорював дипломатичну роботу задля досягнення надійного миру.



Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.



