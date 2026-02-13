У Мюнхені, де починається безпекова конференція, відкрили Український дім

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга спільно з німецьким колегою Йоганном Вадефулем відкрили Український дім у Мюнхені, повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

«Ласкаво просимо до Німеччини», – сказав Вадефуль.





Сибіга прокоментував подію, заявивши, що відкриття Українського дому в місті, де буде проходити безпекова конференція, «підкреслює ключову роль» України.

«Ми вступаємо в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився. Час будувати власну силу. І це можливо лише якщо Україна буде невід’ємною частиною нової архітектури безпеки Європи», – заявив голова МЗС.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходитиме 13-15 лютого. Як очікується, цього року президент України Володимир Зеленський візьме участь у конференції.