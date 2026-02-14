Рубіо зустрівся з головою МЗС Сирії та командувачем СДС у Мюнхені

Державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Сирії Асаадом аль-Шайбані та головнокомандувачем Сирійських демократичних сил (СДС) Мазлумом Абді на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Як повідомив речник Держдепартаменту США Томмі Піготт, Рубіо підтвердив підтримку Сполученими Штатами Сирії, «яка має бути стабільною, жити в мирі зі своїми сусідами та гарантувати права всіх етнічних і релігійних меншин».

Держсекретар також привітав заявлену сирійською владою готовність до повної співпраці зі США та Глобальною коаліцією з розгрому «Ісламської держави».

Під час зустрічей Рубіо наголосив на важливості запровадження постійного режиму припинення вогню та виконання угоди про інтеграцію на північному сході Сирії. Він також підкреслив необхідність «забезпечення повної поваги й безпеки прав усіх сирійців».

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого.

Раніше стало відомо, що президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа здійснив вже другий візит до Росії після повалення давнього союзника Москви Башара Асада у 2024 році. Попередня їхня зустріч відбулася 15 жовтня 2025 року.

Читайте також – NYT: Асад має «сповнене розкоші» життя в Москві

Нова сирійська влада раніше оголосила про видачу ордера на арешт Башара Асада. Його звинувачують в умисних убивствах і тортурах, які спричинили загибель людей. Агентство Reuters писало, що нова влада Сирії вимагала від Росії видати їм Башара Асада. У жовтні 2025 року президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. Чи була темою переговорів екстрадиція Асада, не повідомлялося.

Після попереднього візиту аш-Шараа до Москви наприкінці жовтня 2025 року російські військові літаки відновили польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії через пів року перерви.