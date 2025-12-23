NYT: Асад має «сповнене розкоші» життя в Москві

Родина поваленого президента Сирії Башара Асада веде «повне розкоші та безкарності" життя в Росії, де Асад отримав притулок, пише видання The New York Times з посиланням на друзів його родини, родичів і колишніх сирійських чиновників.

До Москви Асад утік на початку грудня 2024 року після того, як опозиційні йому угруповання увійшли до столиці Сирії Дамаска. Володимир Путін надав йому та його близьким притулок у Росії, куди його родина, за даними видання, прилетіла приватними літаками. Башара Асада спочатку поселили до готелю Four Seasons, вартість оренди номерів у якому може сягати 13 тисяч доларів на тиждень. Потім його родина переїхала у двоповерховий пентхаус у вежі «Федерація» у «Москва-Сіті», а зараз він, як стверджується, живе на Рублівському шосе в передмісті Москви під охороною російських спецслужб, які контролюють його пересування та забороняють його родині робити публічні заяви.

Його брат, колишній командувач Республіканської гвардії Махер Асад також жив у Four Seasons та житловому комплексі Capital Towers поряд із діловим центром «Москва-Сіті», дізналися журналісти. Махер Асад та очолювані ним сили в Сирії звинувачувалися в розстрілі беззбройних протестувальників, а також організації операції з торгівлі наркотиками, яка, за деякими оцінками, принесла їм мільярди доларів.

Родині Асада, як зазначає видання, вдалося зберегти значний капітал. Такого висновку дослідники дійшли, вивчивши, зокрема, діяльність дочок Башара та Махера Асадів. Приміром, дочка Махера Асада Шам відзначила своє 22-річчя у французькому ресторані Bagatelle у Дубаї, а наступного дня провела вечірку на приватній яхті, вартість оренди якої складає кілька тисяч доларів.

Башар Асад і його брат, за даними журналістів, дотримуються різних підходів щодо своїх колишніх службовців. Два колишні командири та друг родини розповіли, що Махер Асад надсилає гроші офіцерам, з якими він раніше працював, щоб вони могли знайти житло чи відкрити бізнес. При цьому Башар Асад, за словами співрозмовників, залишив своїх помічників у Москві без засобів до існування. Один із помічників, який носив його багаж, був одним із небагатьох, яких колишній сирійський президент узяв із собою до Москви. Він не встиг узяти з собою паспорт, гроші та одяг. Після приїзду до Росії його та ще двох помічників поселили в готелі Four Seasons, а наступного ранку їм вручили величезний рахунок. На дзвінки Башар Асад не відповів. Після цього російська влада перевела його помічників на об’єкт, де жили інші сирійські офіцери нижчого рангу. Особиста помічниця Асада, яка також залишилася без грошей у Росії, вирішила повернутися до Сирії, стверджує The New York Times.

Подробиці життя родини Асада стали відомі журналістам завдяки розслідуванню газети щодо місця перебування 55 колишніх високопосадовців і військових. У ньому йдеться про те, що частина з них живе в Москві, а сотням сирійських силовиків, які також утекли з країни, довелося самим шукати житло, деякі в результаті опинилися в Сибіру.

Нова сирійська влада раніше оголосила про видачу ордера на арешт Башара Асада. Його звинувачують в умисних убивствах і тортурах, які спричинили загибель людей. Агентство Reuters писало, що нова влада Сирії вимагала від Росії видати їм Башара Асада. У жовтні 2025 року президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа приїжджав до Москви і зустрічався з Путіним. Чи була темою переговорів екстрадиція Асада, не повідомлялося.