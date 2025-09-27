Мін’юст Сирії видав заочний ордер на арешт Башара Асада

Міністерство юстиції Сирії 25 вересня 2025 року оголосило про видання заочного ордера на арешт колишнього президента країни Башара Хафеза Асада. Документ підписав слідчий суддя сьомого відділу Дамаска.

У постанові зазначено, що 60-річний Асад переслідується через низку тяжких злочинів, зокрема: умисне вбивство двох і більше осіб, підбурювання до громадянської війни, а також катування, що призвело до смерті. Ордер базується на статтях 535, 533, 534 та 298 Кримінального кодексу Сирії, а також на законі «Про заборону катувань» від 2022 року.

У документі подано опис зовнішності Асада: зріст близько 189 см, блакитні очі, високе чоло, довгий ніс, вузькі губи, світло-карі волосся та овальне обличчя.

Ордер зобов’язує правоохоронні органи затримати Башара Асада де б він не перебував і доправити його до місця утримання під вартою. Справу внесено до досьє №1, пов’язаного з подіями у Дераа 2011 року – регіоні, з якого розпочалася сирійська революція.

Цей крок відбувається через дев’ять місяців після падіння режиму Асада у грудні 2024 року та перемоги сирійської революції, коли влада опинилася під контролем опозиційних сил. Сам Асад виїхав до Росії, де отримав притулок.

Протягом років війни (2011-2024 років) його звинувачували у масових злочинах: бомбардуваннях міст, застосуванні хімічної зброї, катуваннях і масових стратах. Міжнародні правозахисні організації неодноразово заявляли про його особисту відповідальність за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Сирійська ухвала збіглася у часі з судовими процесами в Європі. У серпні 2025 року французький суд видав ордери на арешт семи високопосадовців колишнього сирійського режиму, серед яких і Башар Асад, у справі про обстріл пресцентру в Хомсі у 2012 році, що призвів до загибелі американської журналістки Марі Колвін та французького фотографа Ремі Ошліка.

Правозахисні організації, зокрема Міжнародна федерація з прав людини та Сирійський центр медіа й свободи вираження, розцінили ці дії як «передумову для майбутнього судового процесу» над сирійським режимом.

Башар Асад у грудні 2024 року втік у Москву, де отримав притулок. До влади в Сирії прийшли його супротивники, ключову роль у поваленні відіграли повстанці-ісламісти. Найближчі родичі та наближені Асада, якого нова влада звинувачує у численних злочинах, втекли з країни.

25 вересня президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.