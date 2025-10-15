Режим Асада таємно перемістив гігантську братську могилу, щоб приховати масові вбивства – Reuters

З 2019 до 2021 року влада Сирії на чолі з Башаром Асадом проводила таємну операцію з переміщення десятків тисяч тіл із братського поховання в Кутайфі до секретного місця в пустелі на схід від столиці країни Дамаска.

Таємні перепоховання мали на меті приховати докази злочинів, оскільки Асад прагнув відновити свій міжнародний авторитет.

Агентство Reuters поспілкувалося з 13 людьми, які безпосередньо брали участь у дворічній операції з переміщення тіл, переглянуло документи посадовців, причетних до операції, та проаналізувало сотні супутникових знімків обох місць поховання, зроблених протягом кількох років.

Операція мала на меті приховати злочини, скоєні урядом Асада. 14 жовтня Reuters повідомило про своє розслідування чинному сирійському уряду.

Агентство не розкрило точне місце поховання, щоб не дати нападникам можливості пошкодити могилу.

За даними Reuters, поховання в пустелі Думайр складається щонайменше з 34 траншей довжиною два кілометри. Це одне з найбільших поховань, що виникли під час громадянської війни в Сирії.

Слова очевидців та розміри нового кладовища свідчать про те, що там можуть бути поховані десятки тисяч людей.

Уряд Асада почав ховати загиблих у Кутайфі приблизно у 2012 році, на початку громадянської війни. За словами очевидців, у братській могилі знаходилися тіла солдатів та в’язнів, які померли у в’язницях диктатора та військових шпиталях.

Сирійський правозахисник викрив кладовище Кутайф у 2014 році, опублікувавши фотографії місцевим ЗМІ, що розкривають існування могили та її розташування на околиці Дамаска. Її місцезнаходження стало відомим через кілька років завдяки судовим свідченням та повідомленням ЗМІ.

За словами свідків, які брали участь в операції, з лютого 2019 року до квітня 2021 року з Кутайфа до пустелі Думайр чотири ночі на тиждень перевозили від шести до восьми вантажівок, заповнених ґрунтом та людськими останками.

Агентство не змогло зв’язатися з колишнім президентом Асадом, який зараз перебуває в Росії, та кількома військовослужбовцями, яких свідки назвали ключовими фігурами в операції. Після падіння диктатури наприкінці 2024 року Асад та багато його помічників утекли з країни.