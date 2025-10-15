Путін зустрівся в Кремлі з сирійським лідером аш-Шараа

Президент Сирії перехідного періоду Ахмед аш-Шараа 15 жовтня прибув із офіційним візитом до Москви і зустрівся в Кремлі з російським президентом Володимиром Путіним.

Аш-Шараа був одним із лідерів сирійської збройної опозиції, яка скинула наприкінці 2024 року союзника Москви Башара Асада. Російські військові надавали Асаду допомогу в боротьбі з повстанцями, а самого аш-Шараа, відомого також під псевдонімом Мохаммед аль-Джулані, називали терористом. Після повалення Асада Москва визнала нову владу Сирії.

Кремль опублікував відео перших хвилин зустрічі Путіна з сирійським лідером. Російський президент заявив, що Москва у своїх відносинах із Дамаском завжди «керувалася інтересами сирійського народу» і нагадав, що ці відносини завжди мали дружній характер. Аш-Шараа заявив, що влада Сирії поважатиме всі досягнуті раніше з Росією домовленості.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив, що розмова стосуватиметься і російських військових баз у Сирії, створених там за правління Асада. Російська військова присутність у країні скоротилася, проте бази у Хмеймімі та в порту Тартус, як і раніше, функціонують.

Агентство Reuters та кілька арабських ЗМІ напередодні візиту писали про те, що аш-Шараа на переговорах у Москві може офіційно вимагати видачі Асада, який отримав у Росії політичний притулок. Офіційно про це не повідомлялося. Поки що також немає повідомлень про підсумки переговорів сирійського лідера з Путіним.

Росія втрутилася в громадянську війну у Сирії на боці Асада у 2015 році. Офіційно це обґрунтовували боротьбою з визнаною терористичною організацією «Ісламська держава», при цьому російські військові літаки завдавали ударів і по збройних загонах опозиції, які не належали до цього угруповання. У 2024 році під час несподіваного наступу повстанців влада Асада впала протягом кількох днів, російські військові вивезли його з країни.