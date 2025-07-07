США вилучають організацію президента Сирії зі списку терористичних

Сполучені Штати ухвалили рішення вилучити зі списку терористичних владну в Сирії організацію «Хаят Тахрір аш-Шам», відому раніше під назвами «Фронт ан-Нусра» або «Джабхат ан-Нусра». Рішення, ухвалене державним секретарем США Марко Рубіо 23 червня, буде офіційно оприлюднене завтра, 8 липня, але його текст уже доступний.

«Після консультації з генеральним прокурором та міністром фінансів, я скасовую статус «Фронту ан-Нусра», також відомого як «Хаят Тахрір аш-Шам (та за іншими псевдонімами), як іноземної терористичної організації», – йдеться в документі.

Нинішній президент перехідного періоду, фактичний лідер Сирії Ахмед аш-Шараа (також відомий як Мохаммад аль-Джулані) – лідер радикального угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам», забороненого раніше в багатьох країнах, включно зі США, державами Євросоюзу та Росією. Упродовж громадянської війни в Сирії аш-Шараа брав участь у бойових діях проти режиму колишнього президента Башара Асада і російських військ, які його підтримували.