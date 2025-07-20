Перемир’я між Ізраїлем і Сирією набуло чинності – посол США

Перемир’я між Ізраїлем та Сирією набуло чинності, повідомив посол Сполучених Штатів у Туреччині Том Баррак, який водночас є спеціальним посланцем Вашингтона із сирійських питань.

«Станом на 17:00 за часом Дамаска (збігається з київським – ред.) усі сторони домовилися про припинення воєнних дій. Наступним кроком на шляху до інклюзивності та тривалого зниження напруженості є повний обмін заручниками й затриманими, логістика наразі опрацьовується», – зазначив Баррак.

За його словами, «ескалацію воєнних дій можна зупинити лише за допомогою угоди про припинення насильства, захист невинних людей, надання доступу гуманітарним організаціям та відхід від небезпеки».

Раніше, 19 липня, Сирія та Ізраїль погодилися укласти перемир’я – про це, зокрема повідомив посол Сполучених Штатів у Туреччині Том Баррак, який брав участь у врегулюванні конфлікту.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню, підтримане Туреччиною, Йорданією та її сусідами», – написав американський дипломат у соцмережі X (раніше Twitter).

Телеканал Syria TV також повідомив, що президент перехідного періоду Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про негайне припинення вогню.

Ізраїль, зі свого боку, висловив серйозне занепокоєння становищем етнічних та релігійних меншин у Сирії на тлі різкої ескалації насильства в провінції Ес-Сувейда.

За даними Сирійської обсерваторії прав людини, за останні дні в провінції загинули понад 900 людей, включаючи жінок, дітей та медичний персонал. Місцеві джерела повідомляють також про викрадення та позасудові страти.

15 липня сирійські військові увійшли до міста Ес-Сувейда на півдні країни, де сталися сутички між друзами та бедуїнами. Внаслідок заворушень, за даними сирійського міністерства внутрішніх справ, загинули понад 30 людей і близько 100 зазнали поранень. Після введення військ кількість загиблих зросла до 248, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини. Один із лідерів друзької меншини шейх Хікмат аль-Хаджрі звинуватив уряд Сирії в порушенні перемир’я та бомбардуванні міста. Сирійські військові заявляють, що відкривають тільки вогонь у відповідь.

Армія оборони Ізраїлю 15 липня завдала ударів по сирійських військових у районі Ес-Сувейда. У заяві військових було сказано, що Ізраїль «відданий справі запобігання заподіянню шкоди друзам» у Сирії через «глибокий братерський союз з нашими друзькими співгромадянами в Ізраїлі».

16 липня ізраїльські військові брали участь у сутичках на кордоні анексованих Ізраїлем Голанських висот та Сирії. Повідомляється, що десятки друзів намагаються прорватися на контрольовану Ізраїлем територію, одночасно сотні друзів, які живуть на Голанах, намагаються потрапити у зворотному напрямку, протестуючи проти дій сирійської влади.