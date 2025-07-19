Сирія та Ізраїль домовилися про припинення вогню

Сирія та Ізраїль погодилися укласти перемир’я – про це, зокрема повідомив посол Сполучених Штатів у Туреччині Том Баррак, який брав участь у врегулюванні конфлікту.

«Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Сирії Ахмед аш-Шараа за підтримки США домовилися про припинення вогню, підтримане Туреччиною, Йорданією та її сусідами», – написав американський дипломат у соцмережі X (раніше Twitter).

Телеканал Syria TV також повідомив, що президент перехідного періоду Сирії Ахмед аш-Шараа оголосив про негайне припинення вогню.

Ізраїль, зі свого боку, висловив серйозне занепокоєння становищем етнічних та релігійних меншин у Сирії на тлі різкої ескалації насильства в провінції Ес-Сувейда.

За даними Сирійської обсерваторії прав людини, за останні дні в провінції загинули понад 900 людей, включаючи жінок, дітей та медичний персонал. Місцеві джерела повідомляють також про викрадення та позасудові страти.





15 липня сирійські військові увійшли до міста Ес-Сувейда на півдні країни, де сталися сутички між друзами та бедуїнами. Внаслідок заворушень, за даними сирійського міністерства внутрішніх справ, загинули понад 30 людей і близько 100 зазнали поранень. Після введення військ кількість загиблих зросла до 248, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини. Один із лідерів друзької меншини шейх Хікмат аль-Хаджрі звинуватив уряд Сирії в порушенні перемир’я та бомбардуванні міста. Сирійські військові заявляють, що відкривають тільки вогонь у відповідь.

Армія оборони Ізраїлю 15 липня завдала ударів по сирійських військових у районі Ес-Сувейда. У заяві військових було сказано, що Ізраїль «відданий справі запобігання заподіянню шкоди друзам» у Сирії через «глибокий братерський союз з нашими друзькими співгромадянами в Ізраїлі».

16 липня ізраїльські військові брали участь у сутичках на кордоні анексованих Ізраїлем Голанських висот та Сирії. Повідомляється, що десятки друзів намагаються прорватися на контрольовану Ізраїлем територію, одночасно сотні друзів, які живуть на Голанах, намагаються потрапити у зворотному напрямку, протестуючи проти дій сирійської влади.



