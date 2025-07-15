В Ізраїлі дві ультрарелігійні партії залишають уряд

В Ізраїлі партія «Агудат Ісраель», яка сповідує ультраортодоксальний юдаїзм, 15 липня оголосила про вихід із владної коаліції на чолі з Беньяміном Нетаньягу. Рекомендацію залишити кабінет дала Рада мудреців Тори, що об’єднує видатних рабинів. Члени кабінету – заступник міністра культури Яаков Тесслер та міністр у справах Єрусалиму Меїр Поруш – подали у відставку, яка має набрати чинності через 48 годин.

На день раніше стало відомо про звільнення з коаліції союзників «Агудат Ісраель» по блоку «Яхадут ха-Тора», ультраортадоксальної партії «Дегель ха-Тора». Рішення, як повідомляють ізраїльські ЗМІ, ухвалене за вказівкою пов’язаних із партією рабинів, які звинуватили уряд у нездатності ухвалити закон про звільнення студентів релігійних навчальних закладів (єшив) від призову до армії.





Обидві партії мають у Кнесеті сім мандатів. Їхній вихід з кабінету означатиме, що в уряду Нетаньягу залишиться в Кнесеті більшість всього в один голос. При цьому представники блоку «Релігійний сіонізм» погрожують також вийти з владної коаліції в разі, якщо буде укладено угоду про припинення вогню в Секторі Гази, яку вони вважатимуть невигідною. ЗМІ зазначають, що розпад уряду в будь-якому разі малоймовірний до кінця літньої сесії Кнесету 27 липня.

Студенти єшив мали звільнення від призову до ізраїльської армії. Торік Верховний суд ухвалив, що це звільнення має бути скасоване. Відтоді уряд намагається домогтися ухвалення нового законопроєкту про призов, проте його проєкт не влаштовує ультрарелігійні партії, які наполягають на збереженні статус-кво.