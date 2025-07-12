МЗС: Іран розглядає пропозицію США про відновлення ядерних переговорів, але потрібні гарантії

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що США намагаються відновити ядерні переговори з Тегераном, водночас наголосивши, що його країна не поспішає відновлювати переговори.

«Американці наполягають на поверненні за стіл переговорів», – заявив у телевізійному виступі Аббас Аракчі, якого цитує Bloomberg.

За його словами, Тегеран зважує свої варіанти щодо часу, місця та структури потенційних переговорів, але «не поспішає вступати в безрозсудні переговори».

Аракчі також сказав, що Ірану потрібні гарантії того, що на нього більше не нападуть.

«Було висловлено деякі запевнення, що війни більше не буде, і ми їх розглядаємо», – сказав він. – «Якщо виникне можливість забезпечити інтереси іранського народу, ми її не втратимо. Двері дипломатії ніколи не зачинені».

Аракчі був головним переговірником на переговорах із США за посередництва Омана, які провалилися після того, як Ізраїль 13 червня почав завдавати ударів.

Заява Аракчі відбулася після зустрічі президента США Дональда Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу, де він заявив про свою відкритість до скасування санкцій проти Ірану.

Спеціальний посланник США на Близькому Сході Стів Віткофф який очолював делегацію США на попередніх переговорах, ї сказав, що зустріч відбудеться незабаром, можливо, через тиждень.

Ізраїль почав завдавати ударів по Ірану в ніч на 13 червня, США завдали кількох ударів у ніч на 22 червня. Вони обґрунтували свої дії загрозою створення Тегераном ядерної зброї.

Іран неодноразово стверджував, що його ядерна програма має мирний характер.

При цьому, за даними МАГАТЕ, Іран мав понад 400 кілограмів збагаченого до 60% урану, що наближається до рівня, достатнього для створення в короткий час кількох ядерних боєприпасів.