Поліція: в Ізраїлі заарештували трьох чоловіків, які готували теракт

В Ізраїлі заарештували трьох розшукуваних членів терористичного угрупування, які готували теракт, повідомляє місцева поліція.

За даними правоохоронців, отримавши інформацію про їхнє місцеперебування від Служби безпеки Ізраїлю (Шабаку), двох підозрюваних заарештували в арабському селі Бартаа, що розташоване по обидва боки Зеленої лінії, на території Ізраїлю.

Згодом, солдати ЦАХАЛу під виглядом цивільних здійснили рейд до будинку ще одного члена осередку на півночі Західного берега річки Йордан і заарештували його.

Усі троє підозрюваних наразі перебувають під вартою та будуть допитані співробітниками Шабаку.