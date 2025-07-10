«Була жінка, яка написала, що їй треба заміж»: консули розповіли нові деталі евакуацій з Ізраїлю та Ірану

Із погіршенням безпекової ситуації на Близькому Сході у червні МЗС України закликало українських громадян у найкоротші строки залишити територію Держави Ізраїль та Ісламської Республіки Іран до стабілізації ситуації в регіоні. Для цього дипломатами та спецслужбами, зокрема ГУР, були організовані спеціальні рятувальні операції, у результаті яких з Ірану евакуювали 31 громадянина України, з Ізраїлю – 133.

Як це відбувалося, які були перешкоди і які історії описували українці в заявках на евакуацію – дипломати розповіли Радіо Свобода.

У Києві рятувальні операції координували у Антикризовому центрі МЗС.

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З Ірану транзитом через Азербайджан

З Ірану українських громадян евакуйовували транзитом через Азербайджан. Консул України в Азербайджані Олександр Мельников розповів Радіо Свобода, що сухопутні кордони Азербайджану залишаються закритими з 2020 року через пандемію COVID-19 і для перетину кордону потрібен був спеціальний дозвіл.

Пішки переходили міст через річку Аракс. На кордоні тривали багатоетапні перевірки

«Комунікація з евакуйованими здійснювалася через українські диппредставництва. За нашою інформацією, люди збиралися на території посольства України в ІРІ, їм пояснювали маршрут і подальші дії. Автомобільним транспортом їх доставили до кордону з Азербайджаном в супроводі співробітників посольства України в Ірані, після чого вони пішки переходили міст через річку Аракс, де їх зустрічав посол України в Азербайджанській Республіці Юрій Гусєв з представниками нашого посольства та ГУР МОУ. На кордоні тривали багатоетапні перевірки, включно з паспортним контролем, який затягувався з іранської сторони», – каже Мельников.

Через загострення ситуації в регіоні повітряний простір Ірану був закритий. Саме тому маршрут автобусом до кордону, а далі пішки через міст Аракс, став гуманітарним коридором, який вдалося оперативно погодити за сприяння уряду Азербайджану.

Виїхали з Тегерану о 10:00, на кордоні були о 18:30 23 червня, а сам перетин відбувся лише о 3:45 24 червня

«Найскладнішим, за словами людей, які були евакуйовані, був момент, коли люди, зокрема з маленькими дітьми, йшли пішки з валізами через міст, долаючи психологічне та фізичне навантаження. Головна проблема – тривале очікування та перевірки на іранському паспортному контролі. На території Азербайджанської Республіки завдяки злагодженій взаємодії посольства з урядом Азербайджану, за що ми щиро дякуємо нашим азербайджанським партнерам, в ході евакуації проблемні питання буди відсутні. Для розуміння: виїхали з Тегерану о 10:00, на кордоні були о 18:30 23 червня, а сам перетин відбувся лише о 3:45 24 червня», – уточнив консул.

Під час евакуації з Ізраїлю «застереження було – не пересуватися вночі»

Як розповів Радіо Свобода консул України в Ізраїлі Роман Котович, евакуаційні маршрути в Ізраїлі організовували з урахуванням безпекової ситуації та рекомендацій влади на місцях.

Єдине застереження було – не пересуватися вночі, оскільки переважно всі обстріли відбувалися вночі

«Країна була в той момент у стані війни, діяв оголошений Службою тилу Ізраїлю режим надзвичайної ситуації. Відтак вдень, наскільки можна сказати, що це було безпечно, можна було пересуватися колонами. Ми робили це не одні, у нас були ще партнери наші – іноземні посольства, які робили те саме. Єдине застереження було – не пересуватися вночі, оскільки переважно всі обстріли відбувалися вночі. І наш маршрут, який пролягав через весь південь до міста Ейлат якраз, якщо ним їхати вночі, був ризик потрапити під обстріл, оскільки по маршруту є місця військової інфраструктури. Всі заходи координувалися з ізраїльською стороною, ми перебували в тісному контакті з ізраїльськими посадовцями», – зазначив Роман Котович.

За його словами, українські дипломати не відмовили жодному громадянину, який виявив бажання евакуюватися. Натомість часто відмовлялися самі українці, каже Роман Котович:

Ми опрацювали 600 заявок, прочитали багато історій. Там різні ситуації. Була жінка, яка написала, що їй треба на її весілля. Був військовослужбовець, йому могли оформити СЗЧ

«Хтось відмовлявся через те, що далека дорога їхати автобусом. Тому в нас більше було те, що саме громадяни України відмовлялися їхати, тому що їм це було незручно чи вони уявляли по-іншому. Власне, воно так і сталося, після оголошення перемир’я на наступний день запрацював аеропорт – і всі спокійно змогли скористатися тими рейсами, які були скасовані. Була жінка, яка написала, що їй треба заміж, на її весілля. Я зрозумів цю жінку і дуже захотів їй допомогти, щоб вона вийшла заміж. Якщо я не помиляюсь, вона сказала, що її чоловік служить в армії і вже її чекає в Києві. І ми їй допомогли. Було багато історій, у тому числі важких. Ми опрацювали 600 заявок, прочитали багато історій, з усіма зв’язувалися. Там є дійсно різні ситуації. Також був військовослужбовець, який тут перебував, і оскільки він не встигав повертатися, йому могли оформити СЗЧ. Що теж було би проблемою. Теж треба було його відправляти».

Крім евакуації власних громадян, українська сторона виходила з пропозиціями і до партнерів щодо евакуації їхніх громадян, зауважили дипломати.

25 червня Ізраїль й Іран зняли обмеження на тлі дії угоди про перемир’я. Війна тривала 12 днів.

У ніч на 16 червня внаслідок удару іранської балістичної ракети по ізраїльському місту Бат-Ям, що в передмісті Тель-Авіва, загинула сім’я з Одеси. Серед жертв – семирічна Анастасія Бурик, яка проходила лікування від лейкемії, її 30-річна мати Марія Пашкурова, 54-річна бабуся Олена та двоюрідні брати Костя (10 років) та Ілля (14 років).