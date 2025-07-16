Ізраїль завдав удару по сирійському Генштабу на тлі загострення ситуації в регіоні друзів

Ізраїль 16 липня атакував дроном вхід до будівлі сирійського Генштабу в Дамаску на тлі загострення ситуації в країні. Ізраїльська армія заявляє, що атакує урядові війська для захисту друзів у Сирії. У сутичках друзів і бедуїнів і наступній за ними атаці сирійських військових уже загинули понад 200 людей.

15 липня сирійські військові увійшли до міста Ес-Сувейда на півдні країни, де сталися сутички між друзами та бедуїнами. Внаслідок заворушень, за даними сирійського міністерства внутрішніх справ, загинули понад 30 людей і близько 100 зазнали поранень. Після введення військ кількість загиблих зросла до 248, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини. Один із лідерів друзької меншини шейх Хікмат аль-Хаджрі звинуватив уряд Сирії в порушенні перемир’я та бомбардуванні міста. Сирійські військові заявляють, що відкривають тільки вогонь у відповідь.

Армія оборони Ізраїлю 15 липня завдала ударів по сирійських військових у районі Ес-Сувейда. У заяві військових було сказано, що Ізраїль «відданий справі запобігання заподіянню шкоди друзам» у Сирії через «глибокий братерський союз з нашими друзькими співгромадянами в Ізраїлі».

16 липня ізраїльські військові брали участь у сутичках на кордоні анексованих Ізраїлем Голанських висот та Сирії. Повідомляється, що десятки друзів намагаються прорватися на контрольовану Ізраїлем територію, одночасно сотні друзів, які живуть на Голанах, намагаються потрапити у зворотному напрямку, протестуючи проти дій сирійської влади.

Як повідомляє The Times of Israel, ізраїльські військові використовували сльозогінний газ, щоб відігнати друзів, які живуть на території анексованого регіону, щоб ті не прорвалися до Сирії.