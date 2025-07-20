Правозахисники: число загиблих на півдні Сирії перевищило тисячу

Число загиблих у сутичках на півдні Сирії за участю представників громад друзів та бедуїнів, а також урядових військ та ізраїльської армії перевищило тисячу. Такими є дані базованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу прав людини. Впродовж останніх днів, після досягнення домовленостей про припинення вогню між Сирією та Ізраїлем, рівень насильства в регіоні скоротився.

За даними правозахисників, за останній тиждень загинули понад 600 друзів, у тому числі близько 300 мирних жителів, які, як стверджується, були вбиті в тому числі представниками силових структур. Загинули також понад 300 військових та поліцейських та більш як 20 арабів-бедуїнів. 15 людей загинули під час авіаударів Ізраїлю.

20 липня представники бедуїнських племен повідомили про виведення озброєних загонів із міста Ес-Сувейда, яке стало минулого тижня центром сутичок. Раніше про виведення військ із Ес-Сувейди оголосила влада країни – після того, як цього вимагав Ізраїль, який звинуватив Дамаск у переслідуваннях друзів і в тому, що урядові війська де-факто допомагають їхнім супротивникам, бедуїнам. В Ізраїлі живе значна кількість друзів, і влада країни заявляє, що готова захищати представників цієї етноконфесійної групи і за межами Ізраїлю, на сирійській території.

Тимчасовий президент Сирії Ахмад аш-Шараа, який не приховує симпатій до сунітів-бедуїнів, 19 липня закликав їх припинити сутички з друзами та вивести збройні загони з Ес-Сувейди.





На початку тижня в Ес-Сувейді спалахнули запеклі сутички між друзькою громадою та збройними формуваннями бедуїнів. На тлі цих подій Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала авіаударів по позиціях сирійських урядових сил у південній частині Сирії та по органах влади в Дамаску. Ізраїль звинуватив сирійські війська в участі в позасудових розправах та репресіях проти друзького населення Сирії, наголосивши, що дії ЦАХАЛ були спрямовані на захист цієї громади.

Ізраїль закликав світову спільноту вжити заходів для гарантування безпеки та прав меншин у Сирії та пов’язати будь-які форми міжнародного визнання нинішнього сирійського керівництва з виконанням цих зобов’язань. США не підтримують удари ЦАХАЛ по Сирії та закликають до дотримання режиму припинення вогню. Спеціальний посланець США Сирії Том Барак закликав усі сторони «скласти зброю і разом з іншими меншинами побудувати нову і єдину сирійську ідентичність у мирі та процвітанні з сусідами».

Управління ООН з прав людини вимагає розслідувати повідомлення про масові розправи, а управління Верховного комісара ООН у справах біженців – забезпечити гуманітарний доступ до провінції Ес-Сувейда. За даними ООН, під час останнього загострення понад 120 тисяч людей у Сирії були змушені залишити свої будинки.

Після повалення режиму Башара Асада та приходу до влади нової влади на чолі з аш-Шараа в Сирії періодично відбуваються спалахи насильства на міжетнічному та міжконфесійному ґрунті. Крім арабів-сунітів, країну населяють алавіти, друзи, курди, араби-християни. Частина території Сирії, як і раніше, не контролюється центральною владою.