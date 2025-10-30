Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Росія відновила польоти на авіабазу у Сирії

Російський військовий літак наближається до авіабази Хмеймім у сирійській прибережній Латакії, Сирія, 15 грудня 2024 року.
Російські військові літаки відновили польоти на авіабазу Хмеймім у Сирії через пів року перерви. Це сталося після візиту до Москви сирійського президента перехідного періоду Ахмеда аш-Шараа.

Як повідомляє агентство Bloomberg, російський військовий транспортний літак Іл-62М прилетів на аеродром Латакія з Лівії 26 жовтня, а згодом вилетів звідти до Московської області. Також з 24 по 29 жовтня три польоти до Латакії здійснив вантажний літак Ан-124-100 «Руслан».

Зустріч російського президента Володимира Путіна та нинішнього лідера Сирії Ахмеда аш-Шараа відбулася 15 жовтня. Останній повідомив, що поважатиме угоди, підписані Росією із попереднім сирійським режимом. Відновлення рейсів підтвердило Bloomberg анонімне джерело агентства, близьке до Кремля.

