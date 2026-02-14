У Мюнхені завершилася зустріч Зеленського з Рубіо

Зустріч президента Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів на полях Мюнхенської безпекової конференції добігла кінця, повідомив Радіо Свобода прессекретар голови держави 14 лютого.

Деталі зустрічі в пресслужбі планують повідомити згодом. Держсекретар США наразі не коментував її публічно.

Раніше Зеленський розповів, що після зустрічі з Рубіо планує розмову з делегатами Штатів у переговорах: спецпредставником президента США Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені. Також у планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.



