Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили наповнення програми PURL і підсумки «Рамштайну»

Президент Володимир Зеленський у Мюнхені зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомив у телеграмі український лідер.

За його словами, з Рютте обговорили наповнення програми PURL, її подальший розвиток.

«Україна надзвичайно цінує внесок кожної держави. Розраховуємо на подальше наповнення цієї ініціативи, яка дає змогу купувати ракети для систем ППО. Говорили і про співпрацю з партнерами для посилення можливостей нашої країни захищати життя та відкриття спільних оборонних підприємств у Європі», – наголосив Зеленський.

Президент також подякував Рютте за продуктивну зустріч у форматі «Рамштайн» – партнери підтвердили виділення Україні 38 млрд євро військової допомоги. І це дуже вагомо.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені. Також у планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.

У Брюсселі 12 лютого проходило засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн»). Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи у вечірньому відеозверненні про черговий комбінований російський удар по українській енергетиці, сказав, що завдання міністра оборони на «Рамштайні» – «прискорення з пакетами для нашої ППО».

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL, яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.