Зеленський планує розмову з Віткоффом і Кушнером після зустрічі з Рубіо

Україна продовжує підтримувати контакти зі Сполученими Штатами в контексті мирних переговорів, заявив президент Володимир Зеленський. Про це він розповів під час зустрічі з медіа на полях Мюнхенської конференції з безпеки, відповідаючи на питання Радіо Свобода.

«Передусім наше завдання – підтримувати контакт із американською стороною. Друге – щоб не сталося так, що ми залишимося в переговорному контексті виключно самі з Росією, тому що поки що, на жаль, Європи не дуже багато в переговорах. Ми робимо все для цього, Європа хоче, до речі, Росія їх не дуже бачить, але це несправедливо», – зазначив він.

Зеленський нагадав, що Європа є найбільшим фінансовим донором військової допомоги Україні, і гарантії безпеки від неї важливі для Києва.

За його словами, Україна підтримує контакти з американською стороною «за всіма напрямками». Зокрема, голова держави анонсував розмову з делегатами США: спецпредставником президента Трампа Стівом Віткоффом і його зятем Джаредом Кушнером.

Читайте також: Зеленський зустрівся з Рютте: обговорили наповнення програми PURL і підсумки «Рамштайну»

«Зараз секретар Рубіо, далі за дві години ми проведемо дзвінок із Віткоффом і Кушнером просто звідси. Тому ми будемо говорити, щоб жодна зі сторін переговорного процесу не могла звинуватити Україну, що ми гальмуємо, не підтримуємо закінчення війни», – сказав він.

Президент згадав про сигнали в медіа, які покладають відповідальність за завершення війни на Україну: «ми не даємо таких, скажімо, дитячих пасів. Ми дорослі в цьому напрямку й, вважаю, робимо все, щоб не помилятися, бо дороговартісні помилки дипломатичні».

Говорячи про роботу над гарантіями безпеки, Зеленський висловив думку, що сторони «дуже близькі» до її завершення, але триває обговорення термінів:

«Зараз була зустріч із інвесторами, для них потрібні гарантії, довші за 5-10 років. Сьогодні в нас є пропозиція від американської сторони на 15 років. Ми хочемо мати 20 років плюс. 30, 50 – на що піде адміністрація й Конгрес, подивимось».





Президент України Володимир Зеленський у суботу, 14 лютого, виступив на конференції з безпеки у Мюнхені. Також у планах Зеленського – зустріч із Держсекретарем США Марко Рубіо, американськими сенаторами, президентом Азербайджану та іншими.

Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) цього року проходить 13-15 лютого. У ній беруть участь низка європейських лідерів, а також президент України Володимир Зеленський з українською делегацією.



